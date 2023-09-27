В Кабардино-Балкарии в текущем году обновят 90 многоэтажных домов

В КБР выполнили капитальный ремонт почти в 40 многоэтажных домах. В общей сложности в этом году запланирован капитальный ремонт 90 многоэтажек.
В Кабардино-Балкарии в 2023 году осуществят капитальный ремонт 90 многоэтажных домов. Об этом сообщил глава республики.
"По региональной программе в текущем году предусмотрен капитальный ремонт 90 многоквартирных домов, а также замена 45 лифтов"
– Казбек Коков
Он подчеркнул, что к настоящему времени уже проведены работы в 37 домах. В 21 доме также установили новые лифты.