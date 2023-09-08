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В Кабардино-Балкарии объем годового финансирования нацпроектов превысит 11 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии объем годового финансирования нацпроектов превысит 11 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В нынешнем году на нацпроекты в КБР потратят сумму, превышающую 11 млрд рублей. В период с 2019 по 2023 год объем их финансирования составил 47,5 млрд рублей.

В 2023 году в Кабардино-Балкарии на финансирование нацпроектов потратят свыше 11 млрд рублей. Об этом рассказали в Минэкономразвития республики.

"В текущем году на реализацию национальных проектов привлечено 11,1 млрд рублей, что почти в два раза больше уровня 2019 года"

– глава ведомства Борис Рахаев

Он акцентировал внимание на том, что сейчас в рамках нацпроектов осуществляется строительство, ремонт и благоустройство территорий и покупка жилья на сумму, превышающую 7 млрд рублей. В общей сложности охвачено более 80 объектов.

"В Кабардино-Балкарии строятся 16 школ, спорткомплекс для занятий пятиборьем, крытый каток с искусственным льдом, республиканский онкодиспансер, два учреждения здравоохранения, а также 16 объектов водоснабжения. Также в текущем году в регионе приведут к нормативу 160 км автодорог, 275 погонных метров мостов и путепроводов. Вместе с тем запланировано обустройство более 80 км линий наружного освещения"

– министр

Помимо этого, глава МЭР подчеркнул, что в настоящее время в КБР реализуется 26 госпрограмм и 45 региональных проектов, которые включены во все 12 нацпроектов.

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