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В Кабардино-Балкарии расселят жителей более 60 аварийных домов

В Кабардино-Балкарии расселят жителей более 60 аварийных домов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Около 2,7 тыс жителей КБР, проживающих в аварийных многоэтаэках, в скором времени обзаведутся новым жильем. Власти рассчитывают расселить более шести десятков домов.

В Кабардино-Балкарии намерены расселить жителей 63 аварийных многоквартирных домов, суммарная площадь которых превышает 3,2 тыс кв метров. Об этом рассказали сегодня в Минэкономразвития региона.

В ведомстве указали на то, что новым жильем обзаведутся около 2,7 тыс человек.

Напомним, в том году в регионе раньше установленного срока завершили программу переселения из аварийного жилья, которая была рассчитана на период с 2019 по 2023 год. За время ее действия расселили 62 дома.

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