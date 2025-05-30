Вестник Кавказа

В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии

В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ сообщает об артиллерийском обстреле со стороны Сирии северной части Израиля.

Израильская армия зафиксировала обстрелы со стороны Сирии. Военные ЦАХАЛ сообщили о прилете двух снарядов, которые были направлены по северным районам Израиля. 

"После того, как в 21.36 (совпадает с мск - ред.) в Хаспине и Рамат-Магшимим прозвучали сирены тревоги, были зафиксированы пуски двух снарядов с территории Сирии по территории Израиля и упавших на открытой местности"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Информации о пострадавших пока нет. Как отметили СМИ Израиля, это первый случай обстрела с территории Сирии после смены власти в Арабской Республике в декабре 2024 года. 

Напомним, что войска Израиля продолжают контролировать приграничные районы Сирии. Согласно информации СМИ, Тель-Авив и Дамаск провели в мае несколько раундов переговоров по нормализации отношений.

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