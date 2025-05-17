Вестник Кавказа

Израильская армия уничтожила главного ракетчика "Хезболлы"

Израильская армия уничтожила главного ракетчика "Хезболлы"
© Фото: ЦАХАЛ
Войска Израиля ликвидировали командира ракетных сил "Хезболлы" на юге Ливана.

Израильские войска провели операцию на юге Ливана, в ходе которой ликвидировали командира ракетных частей "Хезболлы" Мохаммада Али Джамуля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.  

"Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением "Хезболлы" в районе Шакиф... на юге Ливана"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что ликвидированный командир "Хезболлы" руководил обстрелами израильских позиций, а также пытался закрепиться на юге Ливана в составе группировок ливанской организации. 

Напомним, что военные ливанской армии совместно с ЦАХАЛ занимаются разоружением группировок "Хезболлы" на юге Ливана. Это происходит в рамках перемирия между Ливаном и Израилем.

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