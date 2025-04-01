Вестник Кавказа

Ирак выделит средства на восстановление Газы и Ливана

Ирак выделит средства на восстановление Газы и Ливана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Багдад поучаствует в восстановлении разрушенных территорий Газы и Ливана.

Ирак примет участие в восстановлении сектора Газа и Ливана, которые пострадали от боевых действий. Арабская республика выделит $40 млн на эти цели, объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани в рамках саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). 

"Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит $20 млн для восстановления Газы и $20 млн – для восстановления Ливана"

– Мухаммед ас-Судани

Напомним, что 34-й саммит ЛАГ открылся сегодня в Багдаде. Мероприятие проходит под лозунгом "Диалог, солидарность и развитие".

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