Ирак выделит средства на восстановление Газы и Ливана

Багдад поучаствует в восстановлении разрушенных территорий Газы и Ливана.

Ирак примет участие в восстановлении сектора Газа и Ливана, которые пострадали от боевых действий. Арабская республика выделит $40 млн на эти цели, объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани в рамках саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит $20 млн для восстановления Газы и $20 млн – для восстановления Ливана"

– Мухаммед ас-Судани

Напомним, что 34-й саммит ЛАГ открылся сегодня в Багдаде. Мероприятие проходит под лозунгом "Диалог, солидарность и развитие".