В Израиле вырастут налоги

Власти Израиля увеличат налогообложение в связи с военными расходами. Разрыв бюджета в 2024 году из-за трат на войну составит 96,4 млрд шекелей.

Управляющий Банком Израиля завил о том, что война в Газе требует пополнения бюджета. Эти деньги планируется получить за счет повышения налогового бремени. Также планируется расширить НДС, введя его, в том числе, в сферу интернет-покупок и подписок на сервисы. Планируется, что благодаря реализации данной меры в бюджет поступит 1,1 млрд шекелей.

Кроме того, планируется отказывать в кредитах гражданам, чьи дети не достигли трех лет, также школьники еврейского государства могут лишиться бесплатных обедов.

Напомним, что в бюджете еврейского государства в связи с очередным витком эскалации в Газе наблюдается разрыв в бюджете в размере 96,4 млрд шекелей (1$ = 3,68 ₪).