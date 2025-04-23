В Израиле сообщили о приостановке работы аэропорта в Сане после удара ЦАХАЛ

Удары израильских боевых самолетов полностью остановили работу аэропорта в столице Йемена, сообщили в ЦАХАЛ.

Удары израильских ВВС по аэропорту в столице Йемена Сане привели к прекращению работы транспортного объекта, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали террористическую инфраструктуру хуситов в главном аэропорту Саны, полностью прекратив его работу. Удар стал ответом на атаку террористического режима хуситов по аэропорту имени Бен-Гуриона"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что удары были нанесены по взлетно-посадочным полосам, воздушным судам, а также объектам инфраструктуры. Согласно информации ЦАХАЛ, хуситы используют воздушную гавань для транспортировки оружия.

Напомним, что 4 мая хуситы атаковали баллистической ракетой аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. Ранения получили три человека.