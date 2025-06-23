В Израиле рассказали подробности достижения перемирия с Ираном

Израильская гостелерадиокомпания Kan рассказала, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров о достижении прекращения огня с Ираном.

Правительство Израиля узнало о перемирии с Ираном ночью, в ходе заседания, на котором выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Премьер-министр проинформировал министров о достигнутых договоренностях о прекращении огня с Ираном во время заседания кабинета министров, которое длилось почти до 2.00 ночи (совпадает с мск – ред.)"

– Kan

В ходе заседания Нетаньяху рассказал детали своего разговора с президентом США Дональдом Трампом – в ходе этой беседы и удалось достичь прогресса в снижении напряженности с Ираном. Кроме того, премьер попросил членов правительства ничего не сообщать прессе, пока не станет ясно, что происходит "на земле".

По данным Kan, перемирие с Ираном заключалось без участия министров, так как решение о нем Нетаньяху принял заранее, при этом он проконсультировался только с рядом высокопоставленных представителей сферы безопасности.

Уточняется также, что о прекращении огня удалось договоритьсяя благодаря посредничеству США и Катара.