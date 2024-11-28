В Израиле назвали временным присутствие ЦАХАЛ в Сирии

Израильская армия продвинулась на юге Сирии, заняв приграничные районы арабской республики. В Тель-Авиве объяснили это необходимостью поддержания безопасности.

Пребывание израильской армии на территории Сирии в Тель-Авиве считают временной мерой. По словам главы МИД страны Гидеона Саара, это нужно для поддержания безопасной обстановки на севере Израиля.

"Наш единственный интерес - это безопасность Израиля"

– Гидеон Саар

Ранее стало известно, что израильская армия продвинулась за Голанские высоты. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о зоне разграничения между Сирией и Израилем от 1974 года автоматически аннулировано из-за ухода сирийской армии.

Израильские боевые самолеты также нанесли удары с воздуха по складам оружия в Сирии, чтобы сократить военный потенциал наступающих войск оппозиции.