В Израиле наступил день памяти жертв Холокоста

Опубликовано: 12:49, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Израиле прозвучала двухминутнася сирена в память о жертвах Холокоста. Наступил День Катастрофы и Героизма европейского еврейства (Йом а-Шоа).

В Израиле в 10.00 во вторник на две минуты включили сирены, временно движение всего транспорта была остановлено. Затем состоялась минута молчания в память о еврейских жертвах Холокоста.

Памятные мероприятия в честь шести млн жертв Холокоста стартовали в Израиле накануне вечером. Жителями Израиля, пережившими Вторую мировую войну, были зажжены факелы в память о погибших. Сегодня школьникам рассказывают историю Холокоста, а к мемориалам возлагаются цветы.

В Иерусалиме 18 апреля, в День Катастрофы и Героизма европейского еврейства, будут зачитаны имена жертв нацистов, памятная церемония носит название "У каждого человека есть имя".