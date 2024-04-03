В иранской Астаре до конца года завершат работы на терминалах АЖД

До конца года в иранской Астаре планируется завершить строительство терминалов "Азербайджанских железных дорог". Открытие объектов позволит увеличить пропускную способность коридора "Север-Юг".

В Иране до конца года года построят терминалы "Азербайджанских железных дорог" (АЖД).

Сообщается, что оборот грузов по стратегически важному маршруту "Север-Юг" вырастет еще больше. Терминалы смогут принимать до 4 млн товаров из России, Ирана и европейских стран.

Отметим, что договор по терминалам в Астаре был подписан в январе между АЖД и "Иранскими железными дорогами".

Напомним, что международный транспортный коридор "Север–Юг" имеет протяженность более 7 тыс. км, связывая Россию и Индию.