Вестник Кавказа

В Иране увеличили добычу железной руды

В Иране увеличили добычу железной руды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добыча железной руды выросла в Иране на крупном комплексе Санган. Предприятие дало более 25 млн тонн ресурса за прошлый год.

В Иране на 1,7% относительно плана выросла добыча железной руды на комплексе Санган на северо-востоке страны, сообщается в докладе Организации по развитию и модернизации рудников Исламской Республики. 

Сообщается, что на комплексе добыли 25,6 млн тонн железной руды в минувшем году. По плану предприятие должно было дать чуть более 25 млн тонн руды. 

Также почти на 3 тыс метров увеличились темпы разведки. Всего было разведано почти 13 тыс метров.

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