В Иране сообщили о предотвращении убийства судей и представителей КСИР

Опубликовано: 15:55, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Иранское руководство сообщило, что сумело пресечь масштабную попытку дестабилизации внутренней ситуации в стране. Ее планировалось реализовать в эту субботу.

В Иране предотвращена попытка убийства духовных лиц суннитов, судей и членов КСИР. Об этом рассказали в Минразведки ИРИ.

По словам главы ведомства Исмаила Хатиба, целью этих убийств являлось разжигание в стране этнических и религиозных разногласий.

Министр уточнил, что данный план должны были реализовать в ближайшую субботу, 30 сентября.

Он также обратил внимание на то, что за последнее время сотрудникам службам безопасности удалось изъять у противников иранского руководства около четырех сотен взрывных устройств, которые они собирались применить, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.