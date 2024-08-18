Вестник Кавказа

В Боджнурде случилось третье за день землетрясение, есть пострадавшие

В Боджнурде случилось третье за день землетрясение, есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский город Боджнурд продолжает трясти: после двух утренних землетрясений произошло еще одно вечернее, причем более сильное. Известно о 28 пострадавших.

Сегодня вечером в Иране произошло землетрясение – третье за сутки. Точно так же, как и два утренних, оно случилось неподалеку от города Боджнурд в провинции Северный Хорасан, однако было заметно более сильным. Его магнитуда достигла 5,2, в то время как у утренних этот показатель составлял 4,7 и 4,1.

По данным иранских СМИ, в результате этого землетрясения пострадали как минимум 28 местных жителей.

Иранские сейсмологи установили, что очаг подземных толчков находился в 8 км под уровнем моря, а эпицентр – на 31 км к северо-западу от Боджнурда.

Пока нет информации о разрушениях и подробностей того, что случилось с пострадавшими.

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