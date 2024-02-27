В Иране рассказали о торговле с главными партнерами

Общий объем внешней торговли Ирана с главными партнерами составил $88 млрд. На них приходится 84% общей стоимости обменов. Шесть партнеров увеличили торговлю с Ираном.
С начала года общий объем иранской внешней торговли с десятью главными торговыми партнерами страны составил 136 млн тонн товаров на сумму $88 млрд, сообщает пресс-служба иранской таможни.
Основные партнеры Исламской Республики – Китай, Арабские Эмираты, Турция, Ирак, Пакистан, Россия, Оман, Германия и Афганистан. На них приходится 84% общей стоимости обменов. На остальные государства – 16%.
"Из общего объема внешней торговли Ирана за 11 месяцев текущего года 136 млн тонн товаров на сумму $88 млрд составили торговый обмен страны с 10 основными торговыми партнерами Ирана"
- таможня Ирана
Стоит добавить, что шесть основных иранских партнеров – Китай, Афганистан, Россия, ОАЭ, Пакистан и Оман – увеличили торговлю с Тегераном.