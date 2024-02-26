Вестник Кавказа

Иран будет сотрудничать с Алжиром вместо Судана

Иран будет сотрудничать с Алжиром вместо Судана
© Фото: сайт президента Ирана
Иран и Алжир договорились о взаимодействии в энергетике, науке, технологиях, спорте, туризме и медиа-сфере. Соответствующие документы подписал президент ИРИ Эбрахим Раиси, прибыв в Алжир с рабочим визитом.

Как сообщили иранские СМИ, результатом сегодняшнего визита в Алжир президента ИРИ Эбрахима Раиси стало подписание документов о двустороннем сотрудничестве государств.

Раиси прилетел в Алжир ради VII Форума стран-экспортеров газа. На полях этого саммита прошли переговоры иранской и алжирской делегаций по налаживанию взаимовыгодных контактов.

Уточняется, что Тегеран и Алжир договорились о взаимодействии в производстве и перевозках нефти и газа, а также в науке, современных технологиях, спорте, туризме и массовых коммуникациях.

Напомним, что по информации американских СМИ Судан отказал сегодня Ирану в строительстве иранской военной базы на побережье Красного моря.

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