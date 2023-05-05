Судан отверг предложение Ирана о военной базе на Красном море

Судан окончательно закрыл тему строительства военной базы Ирана на своем побережье. Хартум опасается, что военное присутствие Ирана в Красном море создаст Судану политические проблемы в контактах с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Американские СМИ со ссылкой на источники в суданских спецслужбах сообщают, что официальный Хартум все-таки отказался от проекта Тегерана по строительству на красноморском побережье Судана военной базы Ирана.

По данным Wall Street Journal, Иран пытался купить согласие Судана на создание иранской базы ВМС на Красном море поставками вооружений – Хартум получил беспилотные аппараты и предложение о боевом корабле и вертолете.

Иранские военные, пишет газета, обещали использовать базу в Судане исключительно для разведки в Красном море – то есть в том числе у берегов Израиля – и дислокации своих боевых кораблей. В действительности возможность постоянного военного присутствия на побережье Судана позволило бы Тегерану взять под контроль все судоходство в красном море.

На решение официального Хартума в итоге повлияли опасения испортить политические контакты с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Напомним, что в настоящее время в Судане идет гражданская война между армией и Силами быстрого реагирования.