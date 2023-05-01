В Иране раскрыли молодежную террористическую группировку

Опубликовано: 17:36, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране поймали лидеров террористической организации, занимавшейся вербовкой молодежи. Агентская сеть была ликвидирована в городе Бабольсер, который находится на севере страны

В иранском городе Бабольсер, расположенном на севере страны, арестованы лидеры "Окружной молодежной группировки". Об этом пишет местная пресса со ссылкой на командующего Корпусом стражей исламской революции города.

По словам Мостафы Базванда, раскрыть и ликвидировать агентскую сеть, которая связана с группировкой "Организация моджахедов иранского народа", удалось спецназу КСИР.

Он подчеркнул, что члены группировки занимались вербовкой молодежи.