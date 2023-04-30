Убит глава разведки иранского города Сераван

Опубликовано: 20:11, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередное убийство высокопоставленного представителя власти совершено в Иране. Сегодня утром неизвестные обстреляли автомобиль главы разведки Серавана.

Высокопоставленный правоохранитель был убит сегодня на юго-востоке Ирана, о трагедии сообщают представители властей.

Преступление было совершено в провинции Систан и Белуджистан. Не установленные пока злоумышленники совершили нападение на начальника полицейской разведки города Сераван.

По словам градоначальника, в момент покушения Алиреза Шахраки находился в своем автомобиле вместе со своей женой. Машина была обстреляна из огнестрельного оружия - СМИ публикуют фотографии окровавленного салона.

В результате глава разведки погиб, его супруга была ранена, она проходит лечение в больнице.