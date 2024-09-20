В Иране пригрозили Израилю новыми ударами

Представитель иранского МИД не исключает новых ударов по Израилю. По его словам, они будут похожи на ту атаку, которая была совершена несколько дней назад.

В МИД Ирана сообщили о готовности нанести новые удары по Израилю. По словам замглавы ведомства, это произойдет, если еврейское государство будет угрожать суверенитету и национальной безопасности Исламской Республики.

"Иран полностью готов отреагировать на любой агрессивный и террористический акт израильского режима. В случае, если он снова совершит ошибку, будут угрожать суверенитету и национальной безопасности или атакует интересы, объекты или граждан Ирана, израильский режим получит немедленный, решительный и сокрушительный ответ"

– Маджид Тахтраванчи

Он подчеркнул, что эти удары будут схожи с теми, которые были нанесены в ходе операций "Правдивое обещание" 1 и 2.

Напомним, ранее на этой неделе Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет. В ИРИ назвали это операцией "Правдивое обещание - 2". Первая такая операция, как отмечают власти республики, была совершена в апреле текущего года.