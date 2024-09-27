Вестник Кавказа

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ
© Фото: агентство ИРНА
Израиль готовит удары по нефтяным объектам, пишут СМИ. Также Тель-Авив может атаковать иранские ракетные установки или высокопоставленных лиц.

Израиль готовит ответ на иранскую атаку, это могут быть удары, которые негативно скажутся на экономике Тегерана, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.

Один из собеседников отметил, что «экономический удар» набирает обороты. По его словам, Израиль может совершить атаку на нефтяные объекты Исламской Республики.

Газета со ссылкой на дипломатов также передает, что Тель-Авив может ударить по ракетным установкам, которые обстреливали территорию Израиля. По их словам, на это настаивал Запад.

Там же добавили, что удар по ракетным установкам Ирана, по мнению западных стран, не вызовет новый цикл возмездия. Израиль также думает над атакой на высокопоставленные лица ИРИ.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 1 октября Иран подверг массированному ракетному обстрелу территорию Израиля. Было выпущено порядка 180 снарядов, большинство было перехвачено.

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