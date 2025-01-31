В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

Политика нового президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран завершится неудачей, как это было в его предыдущий срок, заявил руководитель МИД республики Аббас Арагчи.
"Максимальное давление - неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче"
- Аббас Арагчи
Он отметил, что в случае, если администрацию США волнует вопрос ядерного вооружения Ирана, то здесь нет никакой проблемы. Тегеран придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия и фетве верховного лидера Али Хаменеи.
Напомним, что накануне Соединенные Штаты Америки приняли решение вернуться к политике максимального давления в отношении Ирана. По мнению Дональда Трампа, Тегеран оказался слишком близко к созданию ядерного оружия. При этом новый американский президент не исключил контакты по этому поводу с Исламской республикой.