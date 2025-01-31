В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

В МИД Ирана отреагировали на решение Дональда Трампа утвердить политику максимального давления на страну. Руководитель ведомства считает, что оно завершится провалом.

Политика нового президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран завершится неудачей, как это было в его предыдущий срок, заявил руководитель МИД республики Аббас Арагчи.

"Максимальное давление - неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче"

- Аббас Арагчи

Он отметил, что в случае, если администрацию США волнует вопрос ядерного вооружения Ирана, то здесь нет никакой проблемы. Тегеран придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия и фетве верховного лидера Али Хаменеи.

Напомним, что накануне Соединенные Штаты Америки приняли решение вернуться к политике максимального давления в отношении Ирана. По мнению Дональда Трампа, Тегеран оказался слишком близко к созданию ядерного оружия. При этом новый американский президент не исключил контакты по этому поводу с Исламской республикой.