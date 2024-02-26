В Иране начались парламентские выборы

В Иране стартовали выборы в Совет экспертов и парламент. Эти выборы – важнейшее событие в политической жизни Ирана, поскольку определяют состав и направление работы двух ключевых органов власти.

В Иране началось голосование на выборах в Совет экспертов и Меджлис. Избирательные участки открылись во всех провинциях с 8 утра. Их работа продлится до 6 часов вечера, с возможностью продления. Планируется, что своим избирательным правом воспользуется около 60 млн жителей страны.

Совет экспертов, или Экспертное собрание, является высшим законодательным органом Ирана. Он состоит из 88 членов, избираемых сроком на восемь лет. Главной функцией Совета экспертов является выбор и надзор за работой Верховного лидера Ирана, который является верховным политическим и религиозным деятелем в стране.

Вместе с выборами в Совет экспертов проходят и выборы в Меджлис, или иранский парламент. Меджлис является законодательным органом Ирана и состоит из 290 членов, они избираются на 4 года. Кандидаты в Меджлис представляют различные политические партии и движения, а также независимых кандидатов.

Голосование на выборах в Совет экспертов и Меджлис проходит во всех городах и регионах Ирана. Граждане Ирана, достигшие 18-летнего возраста, имеют право участвовать в выборах и выбирать своих представителей.