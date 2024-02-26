Вестник Кавказа

Парламентские выборы в Иране: расклад, кандидаты, особенности голосования

Юханна Махбуб
Парламентские выборы в Иране: расклад, кандидаты, особенности голосования
© Фото: khabaronline.ir, yjc.ir
Сегодня в Иране пройдут парламентские выборы. Избирателям в свидетельства о рождении проставят отметки об участии в голосовании, а указательный палец левой руки маркируют несмываемыми чернилами. Каков расклад сил перед выборами и чего от них ожидать – расскажем в этом материале.

Как устроена партийная жизнь в Иране?

  • В Иране зарегистрировано более 250 партий, часть которых действует в качестве различных фронтов, обществ, движений и других структур. Реальную деятельность ведут далеко не все из них.
  • Система политических партий Ирана продолжает носить черты традиционных организаций – анджоманов ("сообществ"), которые не столько создаются на основе идеологического единства, сколько группируются вокруг какого-либо лидера.
  • Многие политические организации и группировки действуют как фракции, а не как собственно партии. Для большинства из них характерно отсутствие четкой структуры, устава, организованного членства. Этим они отличаются от западных партий.
  • Партийная деятельность осуществляется в строгих рамках, определенных властью и ограниченных исламскими нормами. Наиболее организованы и приближены по структуре к западным партиям реформаторские ("левые") партии.

Политические группировки Ирана

Политические партии фактически образуют три основные группировки:

  • фундаменталистские (консервативные)
  • реформаторские
  • умеренные.

Но такое разделение депутатской принадлежности условно. В крупных городах, таких как Тегеран, политики могут выступать в качестве сторонников реформаторских партий по одним вопросам, но быть их оппонентами по другим вопросам.

Фундаменталисты, поддерживающие принципы исламской революции, подразделяются на две основные политические группы:

  • Объединенный национальный фронт
  • Широкий национальный фронт.

К числу реформистских политических групп относится, в частности Партия умеренности и развития (лидер – Джавад Херави).

Кто определяет электоральную политику Ирана?

В целом иранскую электоральную политику определяют два крыла консерваторов:

1. Фронт Пайдари ("Стойкость")

  • придерживается пуританских взглядов
  • выступает за экономику, контролируемую государством
  • заявляет о приверженности социальной справедливости, особенно искоренению коррупции и повышению эффективности правительства
  • воинственно относится к внешней политике и настаивает на необходимости сближения Ирана с Россией и Китаем.

2. Традиционные или основные консерваторы.

Второе крыло включает консерваторов во главе с Мохаммадом-Багер Калибафом, председателем Меджлиса Исламского совета, которые склонны быть более прагматичными и менее идеологизированными:

  • выступают за более сильный частный сектор вместо контролируемой государством экономики
  • склонны к открытию политического пространства
  • признают, что возвращение некоторых реформистов в избирательную политику может сделать дебаты более яркими, а Иран – более устойчивым
  • открыты для взаимодействия с внешним миром, включая европейские страны.

Чем закончились предыдущие парламентские выборы?

  • Последний раз иранцы избирали парламент 21 февраля 2020 года.
  • В некоторых избирательных округах выборы прошли в два тура.
  • Явка на выборах составила 42,57% от общего числа избирателей, что стало самым низким показателем участия населения в парламентских выборах со времен победы исламской революции в 1979 году. Ранее явка никогда не опускалась ниже 50%.
  • Убедительную победу одержали умеренные и радикальные консерваторы, получив 77% голосов и заняв 223 места в парламенте.
  • Число депутатов–реформаторов и центристов упало до 20.
  • 36 мест оказалось у независимых депутатов.
  • В парламент было избрано 16 женщин, или 6% от всех депутатов.

Ожидания от выборов-2024

По оценкам западных экспертов, по итогам сегодняшних выборов консерваторы сохранят контроль над парламентом и конкурентов у них не будет. Но иранский политолог Яздан Джалали говорит о наличии конкурентной среды:

ИРИ изменила политическую систему с наследственной монархии на религиозную демократию, основанную на участии людей. Большое количество кандидатов показывает, что люди с любой политической ориентацией и мышлением готовы выставить свои кандидатуры на голосование.

В канун выборов Совет стражей дисквалифицировал целый ряд кандидатов, от независимых до центристов и почти всех, выдвинутых реформистской политической фракцией. Причиной стали различные нарушения регламента.

Фронт реформ, коалиция реформистских партий, которые в целом выступают за большую социальную свободу и взаимодействие с Западом, объявил, что у него нет кандидатов на этих выборах, и назвал их "бессмысленными, неконкурентными и неэффективными выборами".

Большинство кандидатов, которым разрешено баллотироваться, принадлежат к консервативным политическим партиям. А консервативные и придерживающиеся жесткой линии политические фракции в настоящее время контролируют все ветви власти в Иране.

Портрет кандидата в иранский парламент

  • Большая часть кандидатов - люди молодого и среднего возраста: 35% - в возрасте 30-40 лет, 40% - 40-50 лет.
  • 71% зарегистрировавшихся имеют степень магистра, 15% — докторскую степень.
  • 87% — мужчины, 13% — женщины.

Выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент могут граждане Ирана в возрасте 30-75 лет с дипломом магистра и хотя бы 5-летним опытом госслужбы. При этом кандидат должен быть убежденным в истинности ислама и доказывать это на практике. От этого требования освобождаются кандидаты от религиозных меньшинств.

Национальный состав парламента

В настоящее время численность парламентариев составляет 290 депутатов. Из общего числа представителей 5 мест закреплено за конфессиональными меньшинствами:

  • один депутатский мандат – для зороастрийцев
  • один – для армянских христиан южной части страны
  • один – для иудеев
  • один – для ассирийцев и халдеев.
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