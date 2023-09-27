Вред и польза западных санкций для Ирана

Число санкций, введенных против России с начала специальной военной операции на Украине, уже втрое превышает количество ограничений против Ирана за всю его современную историю: 15628 против 5011. Расскажем, какой негативный и какой позитивный эффект Тегеран получает от западных санкций.

Трехкратное превышение обнаружило агентство РИА Новости, сравнив открытые статистические данные. Но количество, как известно, не всегда определяет качество. Актуально ли это суждение для санкционного давления? Или от санкций есть положительный эффект?

Кажется, что в Иране за 45 лет жизни под ограничениями Запада считать санкционные пакеты перестали. Но и игнорировать влияние рестрикций невозможно. Иранские эксперты оценивают pro и contra действий санкций Запада в отношении ИРИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему санкции вредны?

Первое и самое очевидное – санкции бьют по базовым правам граждан.

Ахмад Моменирад, иранский эксперт по юридическим вопросам:

Мы находимся под санкциями уже много лет. Американские санкции были введены сразу же после победы Исламской революции, но за последние несколько лет их количество достигло наивысшего уровня. Мы неоднократно заявляли международным институтам, что эти санкции оказывают крайне разрушительное воздействие на ключевые жизненно необходимые права человека: право на питание, право на получение медикаментов. Естественно, за соблюдением этих прав должны следить в ООН.

Примечательно, что в отношении Ирана действуют не только санкции США и Евросоюза. С 2006 года применяются ограничения со стороны Совбеза ООН. Круг замыкается.

В принципе санкции являются репрессивными, незаконными и нелегитимными. Согласно Уставу ООН – основному документу, регулирующему отношения между государствами - одна страна не может применять санкции по отношению к другой стране. Только в самых исключительных обстоятельствах. Более того, правило действует при условии, что исключительность этих обстоятельств будет доказана

- Моменирад.

Важнейший минус санкций для Ирана – их косвенное воздействие на разные сферы жизни. Достаточно бывает ограничений в банковских операциях, чтобы санкции отразились на здоровье населения. Ахмад Моменирад поясняет:

Американцы откровенно заявляли, что напрямую не подвергали санкциям ту или иную отрасль в Иране. Но на деле мы видим, что та же фармацевтическая сфера страдает. Не из-за того, что в Иран запрещен ввоз какого-то препарата, а из-за того, что мы фактически не можем покупать и оплачивать необходимые лекарства. Объясняется это банковскими и прочими финансовыми санкциями.

Почему санкции полезны?

Любая кризисная ситуация подталкивает и власть, и граждан к поиску новых решений и реализации скрытого потенциала. Иранский пример – не исключение, подчеркивает эксперт в области стратегического планирования Нуреддин Джафари Хезарани:

Чтобы уменьшить влияние санкций на экономику Ирана и жизнь народа, необходимо детальное планирование, координация между учреждениями, развитие отечественной промышленности, технологий и международного сотрудничества. Реализуя эти меры, можно уменьшить последствия санкций и способствовать устойчивому развитию и экономическому росту страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом направлении проводится политика практически любого кабинета министров ИРИ. Среди стратегий борьбы с санкциями в Иране активно применяется диверсификация экспорта. Он помогает снизить зависимость от рынков, ограниченных санкциями. Для этого большое значение имеют развитие отечественной промышленности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, продвижение ненефтяного экспорта, развитие торговых отношений с другими странами. Решению этой задачи будет способствовать членство Ирана в БРИКС и ШОС, развитие МТК "Север-Юг" и создание зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Сейчас наблюдатели отмечают развитие в Иране технологий и инноваций, а также сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг и туризма.