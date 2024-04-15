Вестник Кавказа

В Иране приветствуют соглашение Азербайджана и Армении

В Иране приветствуют соглашение Азербайджана и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране приветствуют договоренности, которых Азербайджан и Армения смогли достичь в вопросе делимитации границ. В МИД Иране отметили важность решения вопросов между Баку и Ереваном для устойчивого мира в регионе.

В Иране поприветствовали достигнутые на заседании комиссии по делимитации соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвали стороны продолжить усилия для стабильности в регионе.

Продолжение усилий Азербайджана и Армении по решению пограничных вопросов мирными методами в рамках взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга имеет большое значение для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь МИД ИРИ Насер Канани.

Азербайджан и Армения 19 апреля на встрече комиссии согласились установить границу, взяв в основу Алма-Атинскую декларацию, также армянская сторона обязалась вернуть Азербайджану четыре села.

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