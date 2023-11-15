В Ингушетии заработала сеть центров для пожилых людей

Власти Ингушетии ввели в строй новую сеть долговременного ухода за пожилыми людьми по федеральному проекту "Старшее поколение", которая призвана обеспечить должный уход за инвалидами и пожилыми людьми в регионе.

В Ингушетии сегодня заработала сеть из семи координационных центров социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Ингушетии открыли координационные центры социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в ряде муниципальных образований. …В 2023 году региону выделена субсидия в размере 27,6 млн рублей из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании"

- пресс-служба главы Ингушетии

Также система долговременного ухода предполагает и прокат технических средств реабилитации для таких людей. Координировать работу центров сети будет региональный координационный центр в Магасе, обучение по профильной программе их работы прошли 59 специалистов, передает ТАСС.

"В каждом населенном пункте есть пожилые одинокие люди, нуждающиеся в посторонней помощи и уходе. У нас, конечно, таких людей не оставляют без внимания соседи, родственники. Но им также необходима специализированная помощь"

- Махмуд-Али Калиматов

Напомним, сейчас в Ингушетии насчитывается более 700 человек с инвалидностью от первой до третьей группы, все они стоят на постоянном учете в отделениях социального обслуживания.