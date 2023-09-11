В Ингушетии заработает Академия цифрового развития

Опубликовано: 22:22, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингушетия в течение ближайших 10 лет станет технологическим регионом и будет сама готовить специалистов в этой сфере в новой Академии цифрового развития, которая заработает уже весной 2024 года.

В ближайшие 10 лет власти Ингушетии сконцентрируют усилия на развитии в республике IT-сектора, для чего уже в будущем 2024 году откроют в Магасе Академию цифрового развития с ИТ-отелем для приезжих специалистов и студентов, рассказал российский предприниматель Микаил Гуцериев.

"Малоземелье предполагает, что большие инвестиции в республику не придут. Поэтому после долгих переговоров, разговоров с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым мы пришли к тому, что надо сделать что-то с минимальными затратами и максимальной отдачей. Я имею в виду производственный сектор. Речь идет о том, чтобы республику постепенно в течение 10 лет превратить в технологический регион"

- Михаил Гуцериев

В регионе уже разработана программа, в рамках которой в республике уже зарегистрирована Академия цифрового развития, получены все необходимые лицензии, а фонд "Сафмар" приобрел для нее здание в столице республики Магасе, передает "Интерфакс".

Новая цифровая академия уже с весны будущего года начнет ежегодно готовить до 500 программистов, для ее работы уже закупается все нужное оборудование.

Академия создается на базе передового образовательного ИТ-проекта "Школа 21", курируемого Сбером, и будет работать по той же схеме, что и аналогичный проект в Беларуси, продуман даже вопрос проживания преподавателей и приезжих студентов – для них откроют ИТ-отель, проживать в котором студенты и их наставники будут бесплатно. В академии можно будет обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Обучение в ней будет бесплатным, добавил Гуцериев.