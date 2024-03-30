В Ингушетии выстроят новые кемпинги

Еще семь десятков кемпингов появится на территории Ингушетии уже в этом году. Новые кемпинги в Ингушетии будут оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания туристов

В 2024 году власти Ингушетии планируют создать 70 современных кемпингов. Их создание откроет перед туристами уникальные возможности: гости республики смогут насладиться живописными пейзажами Кавказских гор, погрузиться в культуру и традиции ингушского народа, а также активно провести время в походах и велосипедных прогулках.

«Реализация национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ в республике ведется с 2022 года. На создание модульных некапитальных средств размещения средства были выделены только в 2023 году. Благодаря этой мере оказана поддержка 21 предпринимателям по созданию 70 кемпингов в текущем году, что дало нам дополнительно более 170 мест размещения в горном Джейрахском районе»

– и. о. председателя комитета по туризму республики Магомед Цуроев,

Новые кемпинги в Ингушетии будут оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания туристов. Здесь можно будет арендовать палатки, купить продукты, воспользоваться душем и туалетом. Кроме того, планируется организовать развлекательные мероприятия, мастер-классы по национальным ремеслам и экскурсии по окрестностям.

Открывая 70 новых кемпингов в Ингушетии, республика не только разнообразит туристическое предложение, но и предоставит возможность каждому путешественнику окунуться в уникальную атмосферу этого края.