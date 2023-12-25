В Ингушетии начнут сортировать и перерабатывать мусор

Ингушетия создаст комплекс по сортировке и утилизации бытового мусора к 2026 году. Начало реализации проекта намечено на следующий год.

В Ингушетии займутся распределением твердого бытового мусора. Власти республики намерены реализовать план по возведению мусоросортировочного центра. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Начать возведение предполагается в следующем году, а откроется комплекс в 2026 году.

"Для строительства определен земельный участок в Малгобекском муниципальном районе по согласованию с местными депутатами и общественностью. На разработку проектно-сметной документации выделено 15 миллионов рублей из бюджета республики. Утвердить проект планируется в августе 2024 года. Начало строительства запланировано на 2025 год, ввод в эксплуатацию — на 2026 год"

- пресс-служба правительства Ингушетии

Отмечается, что реализовать проект будет местный экологический оператор, который был создан для возведения комплекса.

С прошлого года регион начал проводить программу по исследовании территории и ее очистке от свалок. За полгода прошедшего года удалось уничтожить 11 стихийных свалок.