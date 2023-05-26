В ИнГУ будут изучать туризм и турецкий язык

Опубликовано: 23:59, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с начала нового учебного года в единственном в Ингушетии вузе появятся восеь новых специальностей, среди которых - "Биофизика", "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Туризм и гостеприимство".

Ингушский государственный университет (ИнГУ), единственный вуз в Ингушетии, в новом учебном году намерен ввести восемь новых специальностей в программы обучения: в нем будут готовить биофизиков, кадры в области туризма и гостеприимства, а также переводчиков турецкого языка, - рассказала ректор вуза Фатима Албакова.

"Университет гибко реагирует на современные требования и задачи по подготовке необходимых профессиональных кадров. С сентября 2023 года в нашей системе обучения появится около 10 новых специальностей"

- Албакова

Среди новых вузовских специальностей - "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", а также развитие туризма и строительство гостиничных комплексов в рамках курса "Туризм и гостеприимство".

Новым предметом станут и "Турецкий язык", и "География", а также специальности и направления подготовки по культуроведению и социокультурным проектам, - добавила ректор.