Опубликовано: 12:05, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Люди со средним профессиональным образованием — самая массовая категория работников на российском рынке труда. Их доля составляет около 45% от общей численности занятых в экономике. В абсолютном значении это более 32 млн человек, в разное время получивших диплом об окончании техникума, колледжа, профессионального училища.

При этом если количество выпускников программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ежегодно растет на 2–5%, то выпуск квалифицированных рабочих и служащих, напротив, имеет тенденцию к устойчивому снижению на протяжении 20 лет.

Эти и другие тенденции выявили авторы аналитического доклада "Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда". Доклад подготовлен в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ совместно с Центром развития навыков и профессионального образования. Научный редактор доклада — проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

Среднее профессиональное образование

Охват российской молодежи программами подготовки специалистов среднего звена составляет 42,8%, превосходя величину охвата высшим образованием (35%). Но только каждый пятый работник до 29 лет на рынке труда имеет диплом об окончании программы подготовки квалифицированных рабочих. Заработная плата выпускников колледжей и техникумов на 30% выше заработной платы выпускников 11-х классов, вышедших на рынок труда, и на 55% — выпускников 9-х классов, но на 60 % ниже чем у выпускников с высшим образования.

Согласно административным данным к началу 2022/23 учебного года в РФ действовали 4627 организаций, реализующих программы среднего профессионального образования СПО. В это число входят 3201 профессиональная образовательная организация и 360 вузов. Кроме того, обучение по программам СПО ведется в 1066 филиалах не только колледжей и техникумов, но и организаций высшего образования.

Как отмечают авторы доклада, эффективность взаимодействия системы образования и экономики страны проявляется в результатах трудоустройства молодых специалистов, их успешности на старте трудовой карьеры. Безболезненный переход выпускников СПО от учебы к работе в существенной степени предопределяет устойчивость российского рынка труда, обеспечивает воспроизводство рабочей силы для всех отраслей национальной экономики. Неслучайно с 2006 по 2020 год в качестве основного целевого индикатора развития системы СПО в федеральных программах развития образования значился "удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 1 года".

Стабильная популярность СПО

Ученые обращают внимание на стабильную популярность среди абитуриентов программ подготовки специалистов среднего звена: охват молодежи в возрасте 18–29 лет этими программами составляет 42,8%, превосходя величину охвата высшим образованием — 35,5%. Вместе с тем эксперты выделяют основные вызовы системе СПО со стороны реальной экономики.

В фокусе их внимания находится наиболее проблемная зона — сфера подготовки квалифицированных рабочих. Доля молодых людей, завершивших обучение в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), неуклонно снижается. Устойчивым спросом пользуются не более 15 профессий, в том числе сварщика, автомеханика, повара-кондитера, тракториста, электромонтера.

Новые вызовы, стоящие перед российской экономикой в условиях возросшей конфронтации и экономических санкций, прогнозируемое сокращение потоков трудовой миграции из стран — членов СНГ (Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан), необходимость восполнения текущего дефицита кадров в строительстве и сфере услуг неизбежно поставят вопрос о восстановлении структуры подготовки по рабочим профессиям в образовательных организациях СПО

— подчеркивают исследователи.

Рассматривая кадровый потенциал и, в частности, возрастную структуру работников через призму демографических процессов, они прогнозируют дальнейшее снижение абсолютной численности занятых на российском рынке труда в возрасте до 40 лет. Данная возрастная группа, составлявшая 32–34 млн человек в 2017–2019 годах, сократится до 25–26 млн к началу 2030-х.

Это значимая для экономики категория молодежи, находящейся на пике самореализации, успевшей приобрести профессиональный опыт и обладающей высокой работоспособностью. Такие специалисты традиционно являются источником инноваций и новых идей, проводниками технологических изменений. Продолжающееся снижение их численности в первую очередь связано с демографической ямой 1990-х годов.

Квалификационный потенциал

На этом фоне нарастающий поток выпускников колледжей и техникумов, выходящих на рынок труда, будет приобретать все большее значение.

От стартовой квалификации выпускников СПО, их общих и профессиональных навыков, способности строить профессиональную карьеру будет в значительной степени зависеть квалификационный потенциал российской промышленности и социальной сферы

— подчеркивают эксперты.

Доля официально трудоустроенных работников с дипломом СПО за исключением тех, кто не пошел дальше наращивать свои знания и компетенции в высшее образование, составляет около 40%. Этот показатель существенно ниже уровня трудоустройства среди выпускников вузов (70–75%). По утверждению аналитиков, треть выпускников СПО находятся вне системы образования и формального рынка труда не только сразу после окончания колледжа, но и спустя несколько лет. Они объясняют данный феномен, с одной стороны, вынужденной неактивностью из-за службы в армии и нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а с другой стороны — спецификой занятости этой категории специалистов: работой в неформальном секторе экономики.

Наиболее высокую долю официально трудоустроенных выпускников демонстрируют медицинские специальности, естественные и технические науки. Масштабной отраслью, где работаю выпускники СПО выступает торговля, в ней заняты от 8,5 до 43% завершивших обучение по разным направлениям молодых людей. Отрасль торговли абсорбирует не только выпускников с профильным образованием, но и представителей любых профессий и специальностей СПО, зачастую с существенно меньшей заработной платой, предъявляя меньшие требования к квалификации и компетенциям выпускников.

Уровень трудоустройства выпускников СПО и их заработная плата существенно варьируются в зависимости от субъекта РФ. К числу лидеров по величине нормированной на региональный прожиточный минимум заработной платы относятся регионы, в которых сосредоточены горнодобывающие и обрабатывающие производства, а также крупные агломерации с диверсифицированной экономикой.

Заработная плата выпускников СПО на 30% выше заработной платы выпускников 11-х классов, вышедших на рынок труда, а также на 55% выше зарплаты выпускников 9-х классов, но ниже на 60: заработной платы выпускников высшего образования.

Лидером по доле трудоустроенных среди выпускников ППКРС является Приволжский ФО, а среди лиц, освоивших ППССЗ, — Уральский ФО. Однако по оплате труда квалифицированных рабочих, а также специалистов среднего звена их обгоняет Дальневосточный ФО. Аутсайдерами остаются Южный и Северо-Кавказский ФО.

Около 40% выпускников СПО покидают регион обучения для последующего трудоустройства. Наибольшую приверженность к своему региону проявляют выпускники колледжей Центрального ФО, где остаются работать более 85% выпускников. Самый низкий уровень лояльности к региону обучения демонстрируют выпускники колледжей Северного Кавказа.

Выводы для государственной политики

В разделе "Основные выводы для государственной политики" аналитики указывают на необходимость более точной взаимной настройки институтов СПО и рынка труда. С их точки зрения, вопросы кадрового обеспечения должны найти отражение в отраслевых документах стратегического планирования, а также носящих отраслевой характер паспортах национальных, федеральных, ведомственных проектов. Одновременно возрастает роль разного рода координационных органов, обеспечивающих согласование отраслевых, региональных и корпоративных стратегий на рынке труда.

Эксперты выделяют следующие ключевые положения.

Унаследованная от советской эпохи модель подготовки в системе СПО работников, которые замещают на предприятиях должности 3–4-го квалификационных уровней, переживает системный кризис. Одна из причин этого состоит в следующем. В первом десятилетии 2000-х годов техникумы и ПТУ были переданы с федерального на региональный уровень. Одновременно с этим Минпромторг России исключил из программ развития авиационной, судостроительной и других отраслей промышленности разделы, посвященные развитию кадрового потенциала. Тем самым принятие решений на уровне отдельных субъектов РФ теперь было подкреплено полномочиями и ресурсами региональных министерств образования. В то же время отдельные отрасли утратили рычаги для долгосрочного анализа и централизованного планирования собственных кадровых потребностей. В новых условиях роль федеральных ведомств в планировании подготовки кадров, в том числе по рабочим профессиям, должна существенно возрасти. В последние годы модель развития СПО строилась таким образом, чтобы удовлетворять потребности региональных рынков труда. В результате, во-первых, система де-факто прекратила подготовку квалифицированных рабочих. Во-вторых, учитывая постобразовательную мобильность выпускников, наблюдается слабая связь существующей практики подготовки кадров с региональными рынками труда. В-третьих, практически исчезло "отраслевое" измерение в механизмах управления системой СПО и ее целеполагании. В-четвертых, существенная часть (одна треть) региональных колледжей являются просто трансфером для перехода и поступления в систему высшего образования. Таким образом, сеть организаций СПО во многом существует вне регионального измерения, вне отраслевого измерения, представляя собой относительно значимый самостоятельный уровень образования. Преобладающая часть выпускников программ подготовки специалистов среднего звена (за исключением медиков и педагогов) не находят работы, соответствующей их квалификационному уровню, занимая места выпускников программ подготовки рабочих, что негативно сказывается на уровне их заработной платы. Такое положение выпускников ППССЗ на рынке труда стало следствием нехватки рабочих кадров, а также ужесточения конкуренции с выпускниками вузов за рабочие места, требующие квалификации специалиста среднего звена. Мало обеспечить хорошую подготовку выпускников СПО в необходимом количестве, важно, чтобы им после окончания образовательных организаций были предоставлены рабочие места в соответствии с их квалификацией и достойной заработной платой. Подготовка в системе СПО идет за счет государственного финансирования из региональных бюджетов, в интересах региональных работодателей, но эти работодатели часто не берут на себя обязательства принять выпускников на рабочие места с достойной заработной платой. Поэтому и наблюдается существенная отраслевая и региональная мобильность выпускников СПО. Ответственность работодателей за трудоустройство выпускников СПО с учетом уровня заработной платы должна существенно возрасти.

Справка

Доклад представляется на XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая проходит 4–14 апреля 2023 года в НИУ ВШЭ в рамках Десятилетия науки и технологий. На конференции традиционно обсуждают самые актуальные проблемы экономики и социальной политики с участием ведущих российских и зарубежных специалистов и государственных деятелей.

Традиционно в Ясинской международной научной конференции принимают участие члены правительства России, представители администрации президента, федеральных и региональных органов власти, главы регионов и представители российских и иностранных компаний и международных организаций. ЯМНК — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества среди междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые обсуждают широкий круг актуальных проблем экономического и социального развития страны.