В ходжалинском селе снова прогремел взрыв

В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе Азербайджана сегодня снова прогремел взрыв – взорвалась боевая граната, в результате чего пострадал мирныей местный житель.

На территории освобожденного от армянской оккупации села Ханюрд в Ходжалинском районе Азербайджана сегодня взорвался боеприпас, говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана.

Сдетонировала боевая ручная граната – из-за взрыва мирный житель села Джалилли Товузского района Азербайджана Агшин Мамедов потерял три пальца, передает Trend.

Ходжалинская районная прокуратура уже начала расследование по факту взрыва, сообщили в надзорном ведомстве.