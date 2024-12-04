Вестник Кавказа

В Джебраиле за три месяца обезврежено 875 мин - ANAMA

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Работы по разминированию освобожденных территорий не останавливаются в Азербайджане. Только за последние 92 дня в Джебраиле было обнаружено 875 мин.

О разминировании территорий Джебраила рассказал оперативный руководитель 3-й группы по разминированию Агентства по разминированию Гадир Намазалиев.

В течение 92 рабочих дней операции по разминированию проводятся на минном участке, обозначенном как "Мехдили 006/05", на территории села Мехдили Джебраильского района.

"Общая площадь участка составляет 83 тыс 511 кв м. На сегодня 82,4%, то есть 56 тыс 500 кв м очищено от мин. В ходе разминирования было обнаружено 875 мин, одно самодельное взрывное устройство. Эти устройства обезврежены"

– Гадир Намазалиев

Основная часть найденных мин - армянские противопехотные мины, такими оказались 720 находок саперов.

"Этот район является сельским и уровень загрязнения почвы металлами высок, поэтому работать с детектором сложно, участок очищается другими способами", – отметил сотрудник ANAMA.

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