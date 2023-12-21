В Ханкенди и Ходжалы нашли большой склад армянского оружия

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о том, что в Ханкенди и Ходжалы было найдено значительное количество оружия и боеприпасов, которое принадлежало вооруженными силами Армении.

В процессе розыскных мероприятий на территории Карабахского экономического района был найден склад оружия ВС Армении. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Азербайджана.

По данным ведомства в Ханкенди нашли несколько десятков пулеметов, десять винтовок, гранатомет, пулемет, более 7 тыс патронов различного калибра, 28 гранат и прочие боеприпасы.

В Ходжалы сотрудниками полиции обнаружены и изъяты две снайперские винтовки, более 20 тыс патронов, несколько десятков автоматов, ружье и гранатомет.