В Грузии заминировали музей Сталина

В грузинском Гори в музее Сталина проводилась эвакуация после сообщения о заложенной бомбе. После проверки потенциально опасных предметов найдено не было. По факту проводится проверка.

Саперы и кинологи оперативно прибыли в музей Сталина в Гори после сигнала о том, что в здании заложена бомба. Сообщается, что была проведена эвакуация посетителей и персонала

Впоследствии стало известно, что опасных предметов в здании обнаружено не было. В настоящее время персонал уже вернулся к работе.

По факту продолжается проверка: устанавливается круг причастных к ложному сигналу. Следствие ведется по статье о телефонном терроризме.