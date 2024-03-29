Вестник Кавказа

В Грузии заминировали музей Сталина

В Грузии заминировали музей Сталина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинском Гори в музее Сталина проводилась эвакуация после сообщения о заложенной бомбе. После проверки потенциально опасных предметов найдено не было. По факту проводится проверка.

Саперы и кинологи оперативно прибыли в музей Сталина в Гори после сигнала о том, что в здании заложена бомба. Сообщается, что была проведена эвакуация посетителей и персонала

Впоследствии стало известно, что опасных предметов в здании обнаружено не было. В настоящее время персонал уже вернулся к работе.

По факту продолжается проверка: устанавливается круг причастных к ложному сигналу. Следствие ведется по статье о телефонном терроризме.

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