Торговый центр эвакуировали из-за "минирования" в Краснодаре

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложено в одном из ТЦ Краснодара. Правоохранители провели эвакуацию, здание проверяется.
Сигнал о "бомбе" поступил сегодня в полицию Краснодара от неизвестного, такое заявление распространил центр управления краевой столицы.
Ведомство уточнило, что "минированию" подвергся ТЦ "Новый горизонт".
"На данный момент из здания эвакуировано ориентировочно 1500 человек"
– центр
В здании проводится проверка.
Напомним, за последнюю неделю, сразу после теракта в Крокусе, Россию накрыла волна лжеминирований. По большей части ложные сообщения о бомбах касались торговых центров.
На данный момент в больницах остаются 70 раненых во время нападения на концертный зала и пожара. Число пострадавших в целом достигло около 380 человек. Погибли 144 человека.