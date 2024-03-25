Вестник Кавказа

Торговый центр эвакуировали из-за "минирования" в Краснодаре

Торговый центр эвакуировали из-за "минирования" в Краснодаре
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложено в одном из ТЦ Краснодара. Правоохранители провели эвакуацию, здание проверяется.

Сигнал о "бомбе" поступил сегодня в полицию Краснодара от неизвестного, такое заявление распространил центр управления краевой столицы.

Ведомство уточнило, что "минированию" подвергся ТЦ "Новый горизонт".

"На данный момент из здания эвакуировано ориентировочно 1500 человек"

– центр

В здании проводится проверка.

Напомним, за последнюю неделю, сразу после теракта в Крокусе, Россию накрыла волна лжеминирований. По большей части ложные сообщения о бомбах касались торговых центров.

На данный момент в больницах остаются 70 раненых во время нападения на концертный зала и пожара. Число пострадавших в целом достигло около 380 человек. Погибли 144 человека.

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