Вестник Кавказа

В Грузии зафиксировали рост инфляции в феврале

В Грузии зафиксировали рост инфляции в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в феврале зафиксировали рост цен в годовом выражении. Наиболее заметная инфляция фиксируется в гостиничном бизнесе.

Инфляция выросла в Грузии в феврале. В годовом выражении прирост составил около 0,4%, передает "Сакстат", достигнув отметки в 2,4%. 

Отметим, что в предыдущем месяце показатели инфляции были на уровне 2%. 

Наиболее существенный рост цен наблюдается в гостиничном бизнесе – 6,8%. Также более чем на 5% стали дороже медицинские услуги и образование. 

Несмотря на рост инфляции, в некоторых сферах наблюдается обратная тенденция. Так, на 12% снизились цены на услуги связи, на 2% стала дешевле мебель.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела Грузии

Кобахидзе предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела Грузии

Водитель погиб после падения машины в реку в Тбилиси

Водитель погиб после падения машины в реку в Тбилиси

Представителям властных структур Грузии закрыли въезд в Эстонию

Представителям властных структур Грузии закрыли въезд в Эстонию

Дзюдоисты из Грузии выиграли девять медалей Кубка Европы

Дзюдоисты из Грузии выиграли девять медалей Кубка Европы

Под Тбилиси эвакуируют пассажиров международного аэропорта

Под Тбилиси эвакуируют пассажиров международного аэропорта

Полицейский ранил ножом и ударил сумкой мужчину в Грузии

Полицейский ранил ножом и ударил сумкой мужчину в Грузии

Кобахидзе призвал усовершенствовать закон об иноагентах в Грузии

Кобахидзе призвал усовершенствовать закон об иноагентах в Грузии

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Германия заморозила научное сотрудничество с Грузией

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы