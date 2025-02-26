В Грузии зафиксировали рост инфляции в феврале

В Грузии в феврале зафиксировали рост цен в годовом выражении. Наиболее заметная инфляция фиксируется в гостиничном бизнесе.

Инфляция выросла в Грузии в феврале. В годовом выражении прирост составил около 0,4%, передает "Сакстат", достигнув отметки в 2,4%.

Отметим, что в предыдущем месяце показатели инфляции были на уровне 2%.

Наиболее существенный рост цен наблюдается в гостиничном бизнесе – 6,8%. Также более чем на 5% стали дороже медицинские услуги и образование.

Несмотря на рост инфляции, в некоторых сферах наблюдается обратная тенденция. Так, на 12% снизились цены на услуги связи, на 2% стала дешевле мебель.