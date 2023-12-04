В Грузии введут контейнерный сбор

Плату за владение и использование контейнеров планируют ввести в Грузии. Деньги будут взимать с граждан, которые используют контейнеры, находящиеся в грузинском морском порту.

Власти Грузии намерены реализовать план по сбору средств от владельцев и пользователей контейнеров, которые расположены в морском порту республики.

В понедельник парламентскому бюро были представлены изменения в законопроекте об использовании контейнеров.

Отмечается, что контейнерный сбор не должен быть больше $11. Средства, которые планируется собрать по этому законопроекту, будут отправлены в городской бюджет.

Контейнерный сбор не коснется грузов, которые будут перевезены до 1 февраля 2024 года, или же пересекут таможню Грузии по морскому маршруту до 30 апреля следующего года.