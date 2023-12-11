В Грузии под снегом чуть не погибли 8 человек

В горах Грузии спасатели извлекли 8 человек из-под снега, которые были заблокированы в своих автомобилях.

В горных районах грузинской Аджарии спасителям удалось эвакуировать несколько граждан, которые не могли выбраться из своих автомобилей из-за снега. Отмечается, что машины застряли из-за обильного снегопада на дороге в районе перевала Годердзи.

«Из-за сильных осадков не могли продолжать движение три автомобиля, в которых находились 8 человек»

- МВД Грузии

С помощью специальной техники автомобили удалось вытащить из снега. Все граждане эвакуированные граждане были доставлены в безопасное место.