В Грузии отменили ряд поездов из-за снегопадов

Непогода повлияла на режим работы железных дорог на западе Грузии. Ряд рейсов был отменен.
Сильные снегопады вмешались в работу железных дорог Грузии. 11 рейсов пришлось отменить, поведали в пресс-службе ГЖД.
Сообщается, что отмена затронула рейсы Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти, Зугдид-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони-Хашури.
Также 26 февраля на маршруты не выйдут поезда Кутаиси-Батуми, Батуми-Озургети и Хашури-Зестафони.
Отметим, что снежная стихия накрыла Западную Грузию на прошлой неделе. Власти ввели ряд транспортных ограничений, а также приостановили занятия в школах.