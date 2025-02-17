Вестник Кавказа

В Грузии отменили ряд поездов из-за снегопадов

В Грузии отменили ряд поездов из-за снегопадов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода повлияла на режим работы железных дорог на западе Грузии. Ряд рейсов был отменен.

Сильные снегопады вмешались в работу железных дорог Грузии. 11 рейсов пришлось отменить, поведали в пресс-службе ГЖД. 

Сообщается, что отмена затронула рейсы Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти, Зугдид-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони-Хашури. 

Также 26 февраля на маршруты не выйдут поезда Кутаиси-Батуми, Батуми-Озургети и Хашури-Зестафони. 

Отметим, что снежная стихия накрыла Западную Грузию на прошлой неделе. Власти ввели ряд транспортных ограничений, а также приостановили занятия в школах.

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