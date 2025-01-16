В Грузии назвали ложным нарративом критику закона об иноагентах

Посольство Швейцарии в Грузии выразило обеспокоенность в связи с принятием нового закона об иноагентах. В Тбилиси назвали его заявление очередным ложным нарративом.

Критика в адрес нового закона об иноагентах – очередной ложный нарратив посольства Швейцарии, которому следовало бы раскрыть информацию об использовании иностранного финансирования для распространения насилия в Грузии, заявил глава парламента Шалва Папуашвили, комментируя слова посольства Швейцарии, в которых выражена обеспокоенность политической ситуацией в Грузии.

"Очередной ложный нарратив по поводу американского закона FARA… Считайте это еще одним обращением к посольству Швейцарии – если скрывать нечего, пусть сделают прозрачным для общества кто, с какой целью и в каком объеме финансируется за счет швейцарских бюджетных средств"

- Шалва Папуашвили

Он подчеркнул, что посольство не только Швейцарии, но и других европейских государств отказывается раскрывать получателей и цели выделенных средств, несмотря на просьбы грузинских властей.

Напомним, что Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA, начал официально действовать в Грузии 31 мая. Новый закон распространяется не только на неправительственные организации, но и физических лиц.