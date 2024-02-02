В Грузии намерены защитить церковь и увеличить рождаемость

Новое грузинское правительство намерено сделать своими приоритетными проектами защиту семьи церкви. Власти будут проводить политику, направленную на улучшение демографической ситуации в стране.

Правительство Грузии ставит в приоритет защиту семьи и церкви. Об этом в ходе своего выступления в парламенте сегодня рассказал кандидат в премьеры республики Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что правящей партии удалось противостоять оттоку граждан после введения безвизового режима с Евросоюзом, но демографическая ситуация в стране остается напряженной. Поэтому власти должны разрабатывать план по увеличению численности республики.

"Именно поэтому в программе правительства на 2025-2028 годы особое внимание будет уделено идее крепкой грузинской семьи, поддержке семей, увеличению рождаемости, стимулированию молодежи"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе также подчеркнул, что Грузия, как светское государство должно укрепить и предоставить защиту Грузинской православной церкви от нападок ее противников.

Сегодня парламент республики заслушал обращения кандидатов в премьеры страны и членов правительства.