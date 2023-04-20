В Грузии будут искать преступников с помощью ДНК

Опубликовано: 10:11, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Грузии задумались о создании единой базы ДНК и отпечатков пальцев преступников. Планируется, что база будет создана к 2025 году.

В будущем, 2024 году, МВД Грузии подготовит изменения в законодательство, которые предполагают создание единого банка данных о ДНК и дактилоскопических параметров.

Также в Грузии будет введен международный стандарт проведения лабораторных экспертиз и осмотра места преступлений. Кроме того, для реализации плана следователи пройдут соответствующую подготовку для обращения с уликами.

В МВД Грузии отметили, что одним из приоритетов в работе ведомства является борьба с оргпреступностью. Для этого грузинские правоохранители сотрудничают с иностранными коллегами, наращивая компетенции в оперативно-розыскной деятельности и юридической подготовке.