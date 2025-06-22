В Госдуме назвали призывы о смене власти в Иране незаконными

Андрей Картаполов: Иран имеет право развивать то общество, которое есть в стране сейчас, призывы к изменению политического строя извне незаконны.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывы к смене власти в Иране являются незаконными. По словам депутата, Иран имеет право на развитие под руководством текущих политических сил.

"Мы абсолютно четко, твердо и настойчиво отстаиваем позицию всех государств на свои права. Ирана - на право развивать мирный атом, на право развивать и то общество, которое в нем есть сейчас, и под руководством всех сил, которые там есть сейчас. Никакие призывы к изменению политического строя в другой стране неприемлемы и незаконны"

– Андрей Картаполов

Депутат подчеркнул, что вопросы внутриполитического характера являются прерогативой народа страны, только от его действий может зависеть политический строй.

Картаполов также отметил, что РФ находится на стороне иранского народа, который в текущем ближневосточном конфликте оказался жертвой иностранной агрессии.

Отметим, что лидер США Дональд Трамп допустил возможность смены политического строя в Иране. В сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что это возможно, так как нынешний режим в Исламской Республике "не может сделать Иран снова великим".