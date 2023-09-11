В Госдепе США военные учения в Армении назвали "обычной рутиной"

Опубликовано: 23:25, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учения военных США в Армении – не что иное, как "обычная рутина", никак не связанная с армяно-азербайджанским конфликтом, заявили в Госдепе США.

Совместные учения войск США и Армении, которые стартовали сегодня в учебном центре "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении, носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил сегодня официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями"

- Мэттью Миллер

Планируется, что в ходе учений Eagle Partner 2023, которые продлятся в центре по 20 сентября, военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. В них примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас.

Однако в Москве к начавшимся учениям отнеслись более серьезно - новость вызвала настороженность, и российская сторона намерена глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию, поскольку проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.