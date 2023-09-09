Пашинян позвонил в Госдеп в преддверии учений Армении и США

Опубликовано: 18:26, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пашинян в преддверии военных учений с США позвонил в Госдепартамент США и пожаловался на ситуацию в регионе.

Глава армянского правительства Никол Пашинян в преддверии военных учений, которые пройдут на территории Армении с участием представителей американской армии, позвонил главе Госдепа США Энтони Блинкену.

Пашинян жаловался на напряженную ситуацию в регионе, в то время как сегодня стало известно о том, что ВС Армении продолжают стягивать военную технику и живую силу к границе с Азербайджаном.

Ранее сообщалось о том, что видеоматериалы об этом уже гуляют по интернету.