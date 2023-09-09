РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян позвонил в Госдеп в преддверии учений Армении и США

Пашинян позвонил в Госдеп в преддверии учений Армении и США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пашинян в преддверии военных учений с США позвонил в Госдепартамент США и пожаловался на ситуацию в регионе.

Глава армянского правительства Никол Пашинян в преддверии военных учений, которые пройдут на территории Армении с участием представителей американской армии, позвонил главе Госдепа США Энтони Блинкену.

Пашинян жаловался на напряженную ситуацию в регионе, в то время как сегодня стало известно о том, что ВС Армении продолжают стягивать военную технику и живую силу к границе с Азербайджаном.

Ранее сообщалось о том, что видеоматериалы об этом уже гуляют по интернету.

Пашинян обвинил Москву в невыполнении желаний Еревана

Пашинян обвинил Москву в невыполнении желаний Еревана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1485 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version