Пашинян позвонил в Госдеп в преддверии учений Армении и США

Пашинян в преддверии военных учений с США позвонил в Госдепартамент США и пожаловался на ситуацию в регионе.
Глава армянского правительства Никол Пашинян в преддверии военных учений, которые пройдут на территории Армении с участием представителей американской армии, позвонил главе Госдепа США Энтони Блинкену.
Пашинян жаловался на напряженную ситуацию в регионе, в то время как сегодня стало известно о том, что ВС Армении продолжают стягивать военную технику и живую силу к границе с Азербайджаном.
Ранее сообщалось о том, что видеоматериалы об этом уже гуляют по интернету.