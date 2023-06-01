В городе Шахты утром на одной из шахт обрушилась порода

Сегодня утром в городе Шахты произошло обрушение породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная": на участке работали люди, к счастью, никто из них не пострадал.
Сегодня в 6:40 утра в донском городе Шахты произошло обрушение породы в шахте "Октябрьская-Южная", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, сейчас они выходят из штрека самостоятельно, - передает "АиФ-Ростов".
"Причины обрушения уточняются. На месте происшествия работает два расчета ВГСО РО", - говорится в сообщении.