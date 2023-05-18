Опубликовано: 4:33, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осетровое хозяйство открыли в Чечне. Оно расположилось в горах, в живописной местности. Здесь ждут туристов: можно порыбачить, работает ресторан и гостевые домики.

В горном районе Чечне создано осетровое хозяйство, которое станет точкой притяжения туристов, а также даст региону новые рабочие места.

Крупная осетровая ферма расположилась в Итум-Калинском районе. Ее специализация - выращивание лососевых и осетровых и производство черной икры. Территория включает 46 бассейнов для разведения рыбы, а также инфраструктуру для отдыха.

На осетровой ферме можно отдохнуть всей семьей: построены гостевые домики, работает рыбный ресторан, также можно порыбачить в специально отведенных бассейнах.

Хозяйство по производству осетра не только поднимет агротуризм в Чечне, но и позволит экспортировать деликатесы. Кроме того, на ферме создано свыше 30 рабочих мест.